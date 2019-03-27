Защита предложила за экс-министра Абызова залог в 1 млрд рублей
- РИА Новости
«Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия», — сказал адвокат Александр Аснис.
В качестве альтернативы защита предлагает отпустить экс-министра под домашний арест.
В свою очередь, следствие настаивает на заключении под стражу.
Ранее прокурор поддержал ходатайство об аресте Абызова.
Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.