Защита предложила за экс-министра Абызова залог в 1 млрд рублей

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Защита предложила Басманному суду Москвы залог в 1 млрд рублей за освобождение бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, передаёт РИА Новости.
Защита предложила за экс-министра Абызова залог в 1 млрд рублей
  • РИА Новости

«Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия», — сказал адвокат Александр Аснис.

В качестве альтернативы защита предлагает отпустить экс-министра под домашний арест.

В свою очередь, следствие настаивает на заключении под стражу.

Ранее прокурор поддержал ходатайство об аресте Абызова.

Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

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