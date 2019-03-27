В Кремле прокомментировали дело против экс-министра Абызова

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У Кремля нет и не может быть позиции по задержанию бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали дело против экс-министра Абызова
  • РИА Новости

«У Кремля нет и не может быть никакой позиции по задержанию Абызова. Здесь важна позиция следственных органов, существуют определённые подозрения, обвинения. Они предъявлены, насколько мы знаем, официально», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что только суд может признать Абызова виновным.

По словам пресс-секретаря, российский лидер Владимир Путин не может выражать своё отношение к делу, поскольку это «фактически было бы попыткой оказать влияние на работу следственных органов».

26 марта в отношении Абызова возбудили уголовное дело. Экс-министр задержан, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

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