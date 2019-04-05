Фигуранта дела Абызова задержали в России по прилёте из Таиланда
- РИА Новости
«Ильичёв ответил отказом на запрос явиться в СК из Таиланда, потому что якобы не хотел менять билеты. Видимо, когда он решил свои задачи, он прилетел вчера на территорию России, где был задержан и доставлен на допрос», — приводит РИА Новости слова следователя.
Следствие предъявило обвинение Сергею Ильичёву.
Ранее стало известно о задержании Сергея Ильичёва, которому поначалу удалось скрыться.
Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.