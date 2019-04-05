Фигуранта дела Абызова задержали в России по прилёте из Таиланда

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Шестого фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова — экс-гендиректора АО «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — задержали в России 4 апреля после того, как он прилетел из Таиланда.
Фигуранта дела Абызова задержали в России по прилёте из Таиланда
  • РИА Новости

«Ильичёв ответил отказом на запрос явиться в СК из Таиланда, потому что якобы не хотел менять билеты. Видимо, когда он решил свои задачи, он прилетел вчера на территорию России, где был задержан и доставлен на допрос», — приводит РИА Новости слова следователя.

Следствие предъявило обвинение Сергею Ильичёву.

Ранее стало известно о задержании Сергея Ильичёва, которому поначалу удалось скрыться.

Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

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