Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.

«В суд поступило ходатайство об избрании Сергею Ильичёву меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала в беседе с РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Ильичёв на момент возбуждения уголовного дела находился за пределами России.

Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным следователей, экс-чиновник похитил и вывел за рубеж около 4 млрд рублей.

Суд арестовал его на два месяца, защита бывшего министра обжаловала решение инстанции.