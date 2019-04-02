Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу защиты на арест Абызова

Мосгорсуд назначил рассмотрение жалоб защиты бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на его арест на 10 апреля.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.

«Рассмотрение жалоб защиты Абызова назначено апелляционной инстанцией Мосгорсуда на 10 апреля в 10:00 мск», — сообщила Царёва.

Также отмечается, что жалобы ещё четырёх фигурантов дела Мосгорсуд рассмотрит 11 апреля.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала арест Абызова.

Адвокаты попросили суд отпустить экс-министра под домашний арест или залог в 1 млрд рублей.