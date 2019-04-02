Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу защиты на арест Абызова

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Мосгорсуд назначил рассмотрение жалоб защиты бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на его арест на 10 апреля.
Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу защиты на арест Абызова
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.

«Рассмотрение жалоб защиты Абызова назначено апелляционной инстанцией Мосгорсуда на 10 апреля в 10:00 мск», — сообщила Царёва.

Также отмечается, что жалобы ещё четырёх фигурантов дела Мосгорсуд рассмотрит 11 апреля.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала арест Абызова.

Адвокаты попросили суд отпустить экс-министра под домашний арест или залог в 1 млрд рублей.

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