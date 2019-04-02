Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу защиты на арест Абызова
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву.
«Рассмотрение жалоб защиты Абызова назначено апелляционной инстанцией Мосгорсуда на 10 апреля в 10:00 мск», — сообщила Царёва.
Также отмечается, что жалобы ещё четырёх фигурантов дела Мосгорсуд рассмотрит 11 апреля.
Ранее сообщалось, что защита обжаловала арест Абызова.
Адвокаты попросили суд отпустить экс-министра под домашний арест или залог в 1 млрд рублей.