Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей

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Один из фигурантов дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова Сергей Ильичёв скрылся за границей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей
  • © Следственный комитет РФ

«Устанавливается местонахождение одного из соучастников — Сергея Ильичёва, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России», — приводит её слова пресс-служба СК.

Как отмечается, в настоящее время обвиняемых по делу проверяют на причастность к другим преступлениям.

Петренко проинформировала, что следствие просит суд арестовать Абызова и его сообщников.

Экс-министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

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