Один из фигурантов дела Абызова скрылся за границей
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«Устанавливается местонахождение одного из соучастников — Сергея Ильичёва, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России», — приводит её слова пресс-служба СК.
Как отмечается, в настоящее время обвиняемых по делу проверяют на причастность к другим преступлениям.
Петренко проинформировала, что следствие просит суд арестовать Абызова и его сообщников.
Экс-министру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.