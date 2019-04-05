Новому фигуранту дела Абызова предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение Сергею Ильичёву — ранее скрывавшемуся фигуранту дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Как передаёт РИА Новости, Ильичёву предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Участие в преступном сообществе».

Ранее стало известно о задержании экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, которому поначалу удалось скрыться.

Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.