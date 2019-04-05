Новому фигуранту дела Абызова предъявлено обвинение

Короткая ссылка
Следствие предъявило обвинение Сергею Ильичёву — ранее скрывавшемуся фигуранту дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Новому фигуранту дела Абызова предъявлено обвинение
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, Ильичёву предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Участие в преступном сообществе».

Ранее стало известно о задержании экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, которому поначалу удалось скрыться.

Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить