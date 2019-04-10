Следователь рассказал о попытке снятия денег со счёта Абызова

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Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Сергей Степанов рассказал, что со счёта бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова пытались снять деньги.
Следователь рассказал о попытке снятия денег со счёта Абызова
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«У Абызова была попытка снятия денежных средств, подлежащих аресту», — цитирует РИА Новости Степанова.

По его словам, в настоящее время счёт арестован.

5 апреля Басманный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.

Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

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