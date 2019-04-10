Следователь рассказал о попытке снятия денег со счёта Абызова

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Сергей Степанов рассказал, что со счёта бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова пытались снять деньги.

«У Абызова была попытка снятия денежных средств, подлежащих аресту», — цитирует РИА Новости Степанова.

По его словам, в настоящее время счёт арестован.

5 апреля Басманный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.

Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.