Следователь рассказал о попытке снятия денег со счёта Абызова
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- РИА Новости
«У Абызова была попытка снятия денежных средств, подлежащих аресту», — цитирует РИА Новости Степанова.
По его словам, в настоящее время счёт арестован.
5 апреля Басманный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.
Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.