Арестован шестой фигурант дела Абызова
- РИА Новости
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости решение судьи.
Ильичёв будет находиться под стражей до 25 мая, как и другие пять фигурантов дела Абызова.
Ранее стало известно, что Ильичёва задержали в России 4 апреля после того, как он прилетел из Таиланда.
Отмечалось, что поначалу ему удалось скрыться.
Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.