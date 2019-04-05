Арестован шестой фигурант дела Абызова

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова.
Арестован шестой фигурант дела Абызова
  • РИА Новости

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости решение судьи.

Ильичёв будет находиться под стражей до 25 мая, как и другие пять фигурантов дела Абызова.

Ранее стало известно, что Ильичёва задержали в России 4 апреля после того, как он прилетел из Таиланда.

Отмечалось, что поначалу ему удалось скрыться.

Абызову инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным СК, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

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