Заседание по делу Абызова отложили до 12 апреля
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- РИА Новости
«Суд постановил удовлетворить ходатайство... Старцева для обозрения квитанции, которую он подал вместе с апелляционной жалобой на 12 апреля», — передаёт РИА Новости.
Ранее стало известно, что Басманный суд столицы арестовал бывшего генерального директора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела Абызова.
Экс-министру инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.