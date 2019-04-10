Заседание по делу Абызова отложили до 12 апреля

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Суд отложил заседание по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на основании ходатайства его адвоката Александра Старцева.
Заседание по делу Абызова отложили до 12 апреля
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Суд постановил удовлетворить ходатайство... Старцева для обозрения квитанции, которую он подал вместе с апелляционной жалобой на 12 апреля», — передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Басманный суд столицы арестовал бывшего генерального директора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва — шестого фигуранта дела Абызова.

Экс-министру инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. 

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