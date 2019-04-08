Путин направил приветствие участникам Международного арктического форума

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», сообщает пресс-служба форума.

Глава государства отметил, что вопросы освоения и гармоничного развития региона, сбережения его уникальной природы и традиций являются важными и востребованными задачами.

«Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Убеждён, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнёрства», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что тема нынешней встречи — «Арктика. Океан возможностей» — в полной мере отражает готовность к многогранному равноправному сотрудничеству.

Ранее были названы спикеры деловой программы молодёжного дня Арктического форума.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдёт в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.

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