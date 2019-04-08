Путин направил приветствие участникам Международного арктического форума
Глава государства отметил, что вопросы освоения и гармоничного развития региона, сбережения его уникальной природы и традиций являются важными и востребованными задачами.
«Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Убеждён, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнёрства», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что тема нынешней встречи — «Арктика. Океан возможностей» — в полной мере отражает готовность к многогранному равноправному сотрудничеству.
Ранее были названы спикеры деловой программы молодёжного дня Арктического форума.
Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдёт в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.