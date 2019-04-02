Названы спикеры деловой программы молодёжного дня Арктического форума

Организаторы Международного арктического форума опубликовали имена спикеров деловой программы молодёжного дня. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что модератором программы «Экологическая деятельность молодёжи регионов Севера в интересах устойчивого развития» будет замдиректора профильного департамента Минприроды России Дмитрий Фишкин.

Выступать в ходе этой сессии будут доцент кафедры градостроительства НИУ МГСУ Илья Дуничкин, председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов, глава одного из подкомитетов Торгово-промышленной палаты России Ольга Штемберг.

При этом дискуссию по альтернативной энергетике возглавит вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Олег Нарайкин. Спикерами сессии будут президент Российского гидрометеорологического общества Александр Бедрицкий, а также президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Кроме того, указывается, что в обсуждении перспектив освоения нефтегазовых месторождений в Арктике будут участвовать представители «Газпрома».

Ранее была объявлена деловая программа Международного арктического форума.