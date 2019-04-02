Названы спикеры деловой программы молодёжного дня Арктического форума

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Организаторы Международного арктического форума опубликовали имена спикеров деловой программы молодёжного дня. Об этом сообщает газета «Известия».
Названы спикеры деловой программы молодёжного дня Арктического форума
  • РИА Новости

Отмечается, что модератором программы «Экологическая деятельность молодёжи регионов Севера в интересах устойчивого развития» будет замдиректора профильного департамента Минприроды России Дмитрий Фишкин.

Выступать в ходе этой сессии будут доцент кафедры  градостроительства НИУ МГСУ Илья Дуничкин, председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов, глава одного из подкомитетов Торгово-промышленной палаты России Ольга Штемберг.

При этом дискуссию по альтернативной энергетике возглавит вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Олег Нарайкин. Спикерами сессии будут президент Российского гидрометеорологического общества Александр Бедрицкий, а также президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Кроме того, указывается, что в обсуждении перспектив освоения нефтегазовых месторождений в Арктике будут участвовать представители «Газпрома».

Ранее была объявлена деловая программа Международного арктического форума.

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