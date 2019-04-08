Дудь, Варламов и Малахов вновь вошли в «Рейтинг травли» медиаперсон

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Телеведущий Андрей Малахов, журналист Юрий Дудь и блогер Илья Варламов вошли в третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон, как показало исследование, проведённое для RT компанией «Крибрум» в период с 29 марта по 4 апреля.
Дудь, Варламов и Малахов вновь вошли в «Рейтинг травли» медиаперсон

    Согласно опубликованным данным, Юрий Дудь (коэффициент травли 5,1%) третий раз подряд оказался в «Рейтинге травли», заняв шестое место. Пользователи социальных сетей обвиняют журналиста, в частности, в «рекламе переезда в США», содержащейся в его последних интервью.

    Седьмое место досталось телеведущему Владимиру Соловьёву (4,9%), в адрес которого звучали обвинения в пропаганде и незнании истории.

    Восьмое и девятое место заняли Илья Варламов (3,6%) и Андрей Малахов (3,3%) соответственно.

    Десятку наиболее критикуемых медиаперсон замкнул главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (1%), обвинивший телеканал RT в пропаганде.

    Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон.

    Уточнялось, что исследование, проведённое в период с 29 марта по 4 апреля, показало, какие журналисты, медиаменеджеры и блогеры чаще всего подвергались травле в СМИ и соцсетях.

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