Киселёв, Скабеева и Дудь: RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Лидером третьего «Рейтинга травли» стал бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, уехавший на Украину в 2015 году. Впервые в список попал телеведущий Дмитрий Киселёв. Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьёв, Илья Варламов и Андрей Малахов сохранили свои позиции в первой десятке. Исследование, проведённое для RT компанией «Крибрум» в период с 29 марта по 4 апреля, показывает, каких журналистов, медиаменеджеров и блогеров чаще всего травили в СМИ и соцсетях.

В третий по счёту «Рейтинг травли» вошли многие персоналии из списка, опубликованного RT на прошлой неделе.

В десятке медийных лиц, которые чаще всего подвергались травле с 29 марта по 4 апреля, вновь оказались Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьёв, Илья Варламов и Андрей Малахов.

На формирование списка в большой степени повлияла дискуссия вокруг президентских выборов на Украине. В то же время из информационного поля выпали другие поводы для травли медиаперсон. В частности, список покинули журналистка Божена Рынска, блогер и феминистка Белла Рапопорт, а также телеведущий Владимир Познер.

1. Айдер Муждабаев (коэффициент травли — 35,5%), журналист, перебравшийся из России на Украину.

Возглавил рейтинг бывший сотрудник «Московского комсомольца», а ныне — замглавы крымско-татарского телеканала ATR (Украина) Айдер Муждабаев. Журналиста стали травить в соцсетях после того, как он опубликовал пост в Facebook с призывом расстреливать украинцев, голосовавших на выборах президента за Владимира Зеленского (победил в первом туре с результатом 30,24%). Также Муждабаев заявил, что в стране неизбежен новый «майдан», а Украина потеряет ещё 6—8 областей.

2. Ольга Скабеева (коэффициент травли — 32,3%), журналист телеканала «Россия 1».

С третьего на второе место списка переместилась Ольга Скабеева. Коэффициент травли российской телеведущей подскочил почти в три раза. Как и неделю назад, основным поводом для травли послужило шутливое заявление Скабеевой о намерении участвовать в выборах президента Украины. В частности, журналистку затравили в эфире YouTube-шоу «Вечер с Яниной Соколовой» (Украина).

Ещё одним поводом для травли стал иск бывшего адвоката Марка Фейгина к компании ВГТРК, Скабеевой и её супругу и соведущему Евгению Попову. Сообщается, что Фейгин требует опровергнуть некоторые высказывания, прозвучавшие в эфире программы «60 минут» от 15 ноября 2018 года. Правда, суть претензий Фейгина по-прежнему неизвестна. В материалах суда отмечено, что иск был подан по делу «О защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации».

3. Дмитрий Киселёв (коэффициент травли — 13,2%), телеведущий.

Дмитрий Киселёв попал в рейтинг впервые и сразу оказался в первой тройке. Причина травли журналиста — обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывание Киселёва в программе «Вести недели» о том, что «репрессивное мышление» является частью российской культуры. Жалобу подал генеральный директор ООО «Бернейз» (Москва) Олег Воронин. По его словам, Киселёв якобы распространил фейк, который «угрожает жизни и здоровью граждан».

Ещё одним поводом для травли Киселёва послужил его иск к крымскому архитектору Владимиру Мазурину, который занимался реконструкцией дачи журналиста в Коктебеле. Киселёв намерен оспорить решение суда г. Королёв, согласно которому телеведущий должен выплатить Мазурину 2,5 млн рублей. При этом Мазурин утверждает, что Киселёв якобы не желает исправлять грубейшие нарушения, допущенные строителями ещё при закладке дома. Киселёв, в свою очередь, обвиняет архитектора в недобросовестном выполнении строительных работ.

4. Ксения Собчак (коэффициент травли — 7,9%), телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ

На три строчки в списке поднялась Ксения Собчак, хотя коэффициент её травли несколько уменьшился (7,9% против 8,5%). Прежде всего, пользователи соцсетей затравили журналистку из-за «Программы перемен для Санкт-Петербурга», которую она опубликовала в своём блоге на сайте «Эха Москвы». Кроме того, телеведущую обвиняют в издевательстве над участниками шоу «Осторожно, Собчак!».

Ещё одним поводом для травли стали снимки Собчак в Instagram режиссёра Константина Богомолова. Его пользователи соцсетей называют новым бойфрендом журналистки.

5. Аркадий Бабченко (коэффициент травли — 6,7%), перебравшийся на Украину российский журналист

Помимо Собчак, свои позиции в рейтинге укрепил Аркадий Бабченко (коэффициент травли увеличился почти в два раза). Проживающий в Киеве последние два года журналист стал известен во многом благодаря инсценировке собственной смерти в мае 2018 года.

Травля в соцсетях, в первую очередь, связана с постом Бабченко о том, что 68% пришедших на выборы украинцев отдали голоса за «пророссийских кандидатов».

Впоследствии администрация Facebook удалила резонансную запись журналиста, однако она успела широко разойтись в сети и СМИ. Разгневанные интернет-пользователи напомнили журналисту, что он гражданин РФ и не имеет право раздавать советы украинскому народу.

6. Юрий Дудь (коэффициент травли — 5,1%), журналист

В третий раз подряд в «Рейтинге травли» оказался Юрий Дудь. Однако коэффициент негатива в его адрес снизился с 9,4% до 5,1%. На прошлой неделе журналиста продолжили травить за интервью Таиром Мамедовым —эмигрировавшим из России в Соединённые Штаты бывшим резидентом Comedy Club. В частности, Дудя обвинили в «рекламе переезда в США».

7. Владимир Соловьёв (коэффициент травли — 4,9%), теле- и радиоведущий

За минувшую неделю коэффициент травли Владимира Соловьёва в соцсетях заметно уменьшился (с 12,7% до 4,9%). Тем не менее он оказался на седьмом месте списка. Сейчас телеведущего подвергают травле из-за обвинений в «пропаганде», «самолюбовании», незнании истории и ошибках в подборе участников телешоу.

8. Илья Варламов (коэффициент травли — 3,6%), общественный деятель, блогер

Илья Варламов переместился на одну строчку вверх (+0,7% по сравнению с позапрошлой неделей) затравили за публикации, посвящённые украинским выборам («Завтра важный день, завтра надо отдать голос за Зеленского»). Ещё один повод для травли — позиция Варламова по вопросам урбанистики.

9. Андрей Малахов (коэффициент травли — 3,3%), телеведущий

На прошлой неделе Андрея Малахова продолжили травить за историю с избиением участницы «Дома-2» Нонны Щукиной. В то же время травля в сети несколько поутихла (3,3% против 9,8%).

Напомним, 2 апреля Щукина заявила, что Малахов якобы набросился на неё после съёмок программы «Прямой эфир». По словам девушки, перед этим журналист нецензурно выругался в её адрес. Как утверждает Щукина, Малахов схватил её за волосы и затащил в свой кабинет, где ударил несколько раз по лицу. По мнению участницы «Дома-2», Малахов избил её из-за того, что она работает «на конкурирующем телеканале» (ТНТ).

10. Алексей Венедиктов (коэффициент травли — 3,1%), главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

Из-за обвинений в адрес RT в списке оказался Алексей Венедиктов. В эфире программы «А-team» («Эхо Москвы») он заявил: «RT — это пропагандистский канал, и Марго Симоньян об этом знает». Часть пользователей соцсетей ответила журналисту в аналогичной манере: «Считаю «Эхо Москвы» пропагандистским каналом, и Венедиктов об этом знает». Напомним, Венедиктов фигурировал в первом рейтинге с коэффициентом негатива 8,3%. Тогда поводом для его травли стало переизбрание на пост главреда «Эха».

Исследование по просьбе RT проводит компания «Крибрум», которая специализируется на мониторинге социальных медиа в режиме реального времени. Подробнее о том, как составляется «Рейтинг травли», читайте в материале RT.