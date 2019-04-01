В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов

Короткая ссылка
Во второй выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон, составленный по инициативе телеканала RT компанией «Крибрум», в частности, вошли журналистка Божена Рынска и телеведущий Андрей Малахов.
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
  • РИА Новости

Опубликованный рейтинг показывает, в адрес каких российских журналистов и блогеров чаще всего высказывались негативные мнения в сетевых СМИ, блогосфере, социальных сетях и Telegram-каналах в период с 22 по 28 марта.

Первое место заняла Божена Рынска с коэффициентом негатива 33,5% — в том числе из-за ряда провокационных высказываний в ходе YouTube-шоу Ксении Собчак.

Второе место досталось Белле Рапопорт (26,8%) из-за скандала с брендом Lush. Уточняется, что в рейтинге она поднялась на одну позицию. Третье — Ольге Скабеевой (13,4%) за ироничный видеоролик об участии в выборах украинского лидера. При этом отмечается, что по сравнению с прошлой неделей телеведущая опустилась в рейтинге на две позиции.

В ТОП-10 также вошли Владимир Соловьёв, Андрей Малахов (новый участник рейтинга с коэффициентом 9,8%), Юрий Дудь, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Илья Варламов и Владимир Познер (2,6%).

Компания «Крибрум» специализируется на мониторинге социальных медиа в режиме реального времени. Отслеживаются почти все публикации Рунета — в среднем около 100 млн комментариев в сутки. Все они попадают в базу данных для дальнейшего анализа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить