Телеведущий Дмитрий Киселёв впервые вошёл в «Рейтинг травли» медиаперсон

Телеведущий Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, составленный компанией «Крибрум» по запросу телеканала RT. Исследование, проведённое с 29 марта по 4 апреля, показывает, какие журналисты, медиаменеджеры и блогеры чаще всего подвергались травле в СМИ и соцсетях.

Отмечается, что на формирование списка в большой степени повлияла дискуссия вокруг президентских выборов на Украине.

Согласно полученным данным, Дмитрий Киселёв занял третье место с коэффициентом негатива 13,2%. Причина травли журналиста — обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить его высказывание в программе «Вести недели» о том, что «репрессивное мышление» является частью российской культуры.

Жалобу подал генеральный директор ООО «Бернейз» (Москва) Олег Воронин. По его словам, Киселёв якобы распространил фейк, который «угрожает жизни и здоровью граждан».

Ещё одним поводом для травли Киселёва послужил его иск к крымскому архитектору Владимиру Мазурину, который занимался реконструкцией дачи журналиста в Коктебеле. Киселёв намерен оспорить решение суда города Королёва, согласно которому он должен выплатить Мазурину 2,5 млн рублей.

При этом Мазурин утверждает, что Киселёв якобы не желает исправлять грубейшие нарушения, допущенные строителями ещё при закладке дома. Киселёв, в свою очередь, обвиняет архитектора в недобросовестном выполнении строительных работ.

Первое и второе места рейтинга заняли бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев и журналист телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева соответственно.

В первую пятёрку также вошли телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак (коэффициент травли — 7,9%) и перебравшийся на Украину российский журналист Аркадий Бабченко (коэффициент травли — 6,7%).

Пользователи соцсетей затравили Собчак прежде всего из-за «Программы перемен для Санкт-Петербурга», которую она опубликовала в своём блоге на сайте «Эха Москвы». Кроме того, телеведущую обвиняют в издевательствах над участниками шоу «Осторожно, Собчак!».

Травля Бабченко в соцсетях в первую очередь связана с его постом о том, что 68% пришедших на выборы украинцев отдали голоса за «пророссийских кандидатов».

Компания «Крибрум» специализируется на мониторинге социальных медиа в режиме реального времени. Отслеживаются почти все публикации Рунета — в среднем около 100 млн комментариев в сутки. Все они попадают в базу данных для дальнейшего анализа.