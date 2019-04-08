Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Короткая ссылка
Лидерами третьего выпуска «Рейтинга травли» медиаперсон стали бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, журналист телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева и телеведущий Дмитрий Киселёв. Исследование, проведённое для RT компанией «Крибрум» в период с 29 марта по 4 апреля, показывает, каких журналистов, медиаменеджеров и блогеров чаще всего подвергали травле в СМИ и соцсетях.
Опубликован третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

    Отмечается, что коэффициент травли журналиста Айдера Муждабаева, перебравшегося из России на Украину, составил 35,5%. Его стали травить в соцсетях после того, как он опубликовал пост в Facebook с призывом расстреливать украинцев, голосовавших на выборах президента за Владимира Зеленского.

    Коэффициент травли Ольги Скабеевой, занявшей второе место, подскочил почти в три раза — до 32,3%.

    Как и неделю назад, основным поводом для травли послужило шутливое заявление Скабеевой о намерении участвовать в выборах президента Украины. Ещё одним поводом для травли стал иск бывшего адвоката Марка Фейгина к ВГТРК, Скабеевой и её супругу и соведущему Евгению Попову.

    Третье место в рейтинге занял телеведущий Дмитрий Киселёв с коэффициентом травли 13,2%. Отмечается, что в соцсетях обсуждалось направленное в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить высказывание Киселёва в программе «Вести недели» о том, что «репрессивное мышление» является частью российской культуры. Ещё одним поводом для травли Киселёва послужил его иск к крымскому архитектору Владимиру Мазурину, который занимался реконструкцией дачи журналиста в Коктебеле.

    Компания «Крибрум» специализируется на мониторинге социальных медиа в режиме реального времени. Отслеживаются почти все публикации Рунета — в среднем около 100 млн комментариев в сутки. Все они попадают в базу данных для дальнейшего анализа.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить