Эксперт поддержал возможное разрешение продажи алкоголя в учреждениях культуры

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Анна Лушникова
Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с RT прокомментировал проект Министерства культуры России, предполагающий разрешение продажи алкогольных напитков во всех учреждениях культуры.
Эксперт поддержал возможное разрешение продажи алкоголя в учреждениях культуры
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«В той ситуации, в которой находится легальный алкогольный рынок в России, любые ограничения способствуют только развитию нелегального рынка. В нашей стране и так достаточно жёсткое законодательство, касающееся розничного оборота алкогольной продукции. Какие-либо искусственные ограничения в части розничного оборота продукции легального производства, на мой взгляд, излишни», — сказал Черниговский.

При этом эксперт подчеркнул, что «предложение Министерства культуры является абсолютно разумным и правильным».

Ранее сообщалось, что Минкультуры России выступило с инициативой разрешить продажу алкогольных напитков во всех учреждениях культуры.

Как уточняло ФАН, в настоящее время в стране допускается продажа алкоголя в парках, концертных и театральных залах.

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