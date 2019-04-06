Эксперт поддержал возможное разрешение продажи алкоголя в учреждениях культуры
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«В той ситуации, в которой находится легальный алкогольный рынок в России, любые ограничения способствуют только развитию нелегального рынка. В нашей стране и так достаточно жёсткое законодательство, касающееся розничного оборота алкогольной продукции. Какие-либо искусственные ограничения в части розничного оборота продукции легального производства, на мой взгляд, излишни», — сказал Черниговский.
При этом эксперт подчеркнул, что «предложение Министерства культуры является абсолютно разумным и правильным».
Ранее сообщалось, что Минкультуры России выступило с инициативой разрешить продажу алкогольных напитков во всех учреждениях культуры.
Как уточняло ФАН, в настоящее время в стране допускается продажа алкоголя в парках, концертных и театральных залах.