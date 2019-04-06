Соловьёв выгнал из студии эксперта из Польши за оскорбительные высказывания

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Телеведущий Владимир Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» эксперта из Польши Якуба Корейбу за высказывания о событиях Второй мировой войны.
Соловьёв выгнал из студии эксперта из Польши за оскорбительные высказывания
  • © Вечер с Владимиром Соловьевым / YouTube

Отмечается, что в ходе эфира эксперт выразил мнение относительно того, что некоторые евреи, «которые притворяются наследниками» погибших в ходе Второй мировой войны, являются «жуликами», так как претендуют на компенсации, не имея на то права.

Высказывание Корейбы возмутило Соловьёва, он попросил политолога более не озвучивать идеи подобного рода. 

Однако эксперт принял решение не останавливаться и продолжил развивать мысль.

Впоследствии в беседе с «Царьградом» Соловьёв высказался о произошедшем.

«Я своё отношение показал, когда его изгнал... Для меня нет больше такого человека, просто не существует», — уточнил он.

В свою очередь, Корейба в разговоре с ФАН также объяснил свою позицию.

«Я считаю, что я всё сказал абсолютно правильно, готов свои слова повторить и сказать ещё больше на эту тему. Если мы начинаем эту тему обсуждать, её нужно обсуждать до конца», — сказал собеседник агентства.

3 апреля сообщалось, что ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.

Представитель телеканала позднее сообщил, что Норкин находится на больничном.

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