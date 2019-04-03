Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Короткая ссылка
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
  • © youtube.com / Телекомпания НТВ

«Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается», — заявил Александр Гурнов, появившийся вместо Норкина после рекламной паузы.

В преддверии «исчезновения» журналист эмоционально оценил выступление приглашённого эксперта Сергея Лойко по ситуации на Украине.

Позднее Юлия Норкина, супруга телеведущего, прокомментировала в беседе с ФАН информацию об инциденте.

По её словам, в настоящее время Норкин находится под наблюдением врачей.

«Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать», — отметила она.

В марте Александр Дробыш, технический директор певицы Елены Ваенги, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о самочувствии артистки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить