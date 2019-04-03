Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.

«Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается», — заявил Александр Гурнов, появившийся вместо Норкина после рекламной паузы.

В преддверии «исчезновения» журналист эмоционально оценил выступление приглашённого эксперта Сергея Лойко по ситуации на Украине.

Позднее Юлия Норкина, супруга телеведущего, прокомментировала в беседе с ФАН информацию об инциденте.

По её словам, в настоящее время Норкин находится под наблюдением врачей.

«Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать», — отметила она.

В марте Александр Дробыш, технический директор певицы Елены Ваенги, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о самочувствии артистки.