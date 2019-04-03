Представитель НТВ заявил, что Норкин находится на больничном

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин в настоящее время находится на больничном, сообщил представитель телеканала НТВ.

«Вчера Андрей Норкин почувствовал себя плохо в момент эфира. Сейчас он на больничном», — уточнил он в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, журналиста до возвращения на работу будет заменять его коллега Иван Трушкин.

Ранее стало известно, что Норкин внезапно покинул студию НТВ во время прямого эфира программы «Место встречи».

Впоследствии его супруга Юлия Норкина прокомментировала инцидент в беседе с ФАН.