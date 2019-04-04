Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия журналиста

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Телеведущий Андрей Норкин взял больничный в связи с переутомлением, большой нагрузкой и нервным перенапряжением, заявил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия журналиста
  • РИА Новости

«Это было достаточно неожиданно, просто переутомление, большая нагрузка, нервы. Общение с определёнными индивидуумами в студии, когда в очередной сотый раз нужно опровергать их злобную, откровенную чушь, не реагировать на агрессию», — цитирует РБК Калашникова.

Супруга Норкина Юлия также подтвердила, что журналист в настоящее время наблюдается у врачей.

«Андрей Владимирович находится под наблюдением врачей», — сказал она.

3 апреля стало известно, что Норкин внезапно покинул студию НТВ в прямом эфире. 

Как заявлял позднее представитель телеканала, журналист находится на больничном

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