Число уголовных дел о врачебных ошибках в России за год выросло на 24%

За 2018 год было возбуждено 2,2 тыс. уголовных дел по факту врачебных ошибок или некачественного оказания медицинской помощи, что на 24% больше показателя 2017 года (тогда было возбуждено 1,7 тыс. уголовных дел).

Соответствующую информацию RT предоставили в Следственном комитете России.

Всего в 2018 году от граждан поступило примерно 6,6 тыс. жалоб на работу медиков. Это больше показателей 2017 года на 9,5%.

Подробнее — в материале RT.

Ранее СК в сотрудничестве с Национальной медицинской палатой подготовил предложение о внесении в Уголовный кодекс РФ двух новых статей о ятрогенных преступлениях (преступления, совершаемые медицинскими работниками при оказании медпомощи).

Предлагается введение статей в УК России «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)», «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи» и изложение в новой редакции статьи «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».