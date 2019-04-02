Белая халатность: в России растёт количество уголовных дел по факту врачебных ошибок

По итогам 2018 года в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел по факту преступлений, связанных с врачебными ошибками. Об этом RT рассказали в Следственном комитете. Это примерно на 24% больше, чем в 2017-м. Тогда правоохранительные органы открыли около 1,8 уголовных дел. По данным СК, чаще всего халатность допускают хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи. Во врачебном сообществе признают, что из-за системных проблем сферы здравоохранения медики допускают ошибки. Тем временем, как отмечают эксперты, падает уровень доверия пациентов к врачам.

Около 6,6 тыс. человек обратились в 2018 году в Следственный комитет с жалобами на некачественное оказание медицинской помощи или на врачебные ошибки, что примерно на 9,5% больше, чем по итогам 2017 года (тогда было чуть более 6 тыс. обращений). Об этом RT сообщили в пресс-службе СК.

Число уголовных дел, возбуждённых по факту жалоб и обращений, превысило 2,2 тыс. — это примерно на 24% больше, чем в 2017 году.

Если сравнить эти данные с показателями 2012 года, то можно констатировать, что количество жалоб увеличилось в три раза, а уголовных дел стало больше примерно в семь раз.

Примерно десятая часть возбуждённых дел доходит до суда. Как ранее заявляли в СК, ведомство «не может не реагировать на обращения граждан о причинении вреда их здоровью или о смерти их родственников от действий медицинских работников».



Группы риска

Помимо фиксации жалоб и подсчёта числа уголовных дел, в Следственном комитете провели подробное исследование самих врачебных ошибок.

Так, в феврале 2019 года главе Минздрава РФ Вероники Скворцовой было направлено письмо за подписью главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении RT). В нём Бастрыкин отмечает, что одним из приоритетных направлений деятельности СК является расследование преступлений о ненадлежащем оказании гражданам медицинской помощи и «профилактика таких общественно опасных деяний».

К письму прикреплены результаты исследования криминалистических особенностей преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

В Главном управлении криминалистики Следственного комитета были изучены материалы 143 уголовных дел, которые находились в производстве в 2016—2017 годах. Большинство из них были возбуждены против медицинских работников по статье 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности»).

По результатам анализа этих дел выяснилось, что большинство подобных преступлений совершаются врачами-хирургами (27%), акушерами-гинекологами (17%) и анестезиологами-реаниматологами (13%). При этом большинство врачей, совершивших преступление (58%), — мужчины.

«Большинство врачебных дефектов допускается в городских медицинских учреждениях (73%), реже — в расположенных в сельской местности (27%). Из них 94% относятся к бюджетным учреждениям, остальные — к коммерческим», — отмечается в исследовании СК.

Ведомство изучило массив преступлений, которые привели к смерти 123 человек, в 20 случаях здоровью пациентов был нанесён вред. Чаще всего причинами врачебных ошибок становятся неправильный диагноз и проведённое с нарушениями обследование.

Письмо Александра Бастрыкина и результаты исследования уже разосланы в региональные Минздравы и департаменты здравоохранения.

«Системные сбои»

В целом врачебное сообщество настороженно относится к практике возбуждения уголовных дел в отношении медиков, однако специалисты готовы признать, что ошибки случаются.

«Системные сбои приносят свои плоды. Сокращения, дефицит кадров, увеличение нагрузки на врачей. Практически уничтожен младший медицинский персонал. Это не может не сказаться на объективным росте того, что называют врачебными ошибками. Уставший, невыспавшийся врач или медсестра, которые работают на нескольких ставках, естественно, более подвержены подобным вещам», — считает сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

Отдельно эксперт отмечает, что исключение составляют те случаи, когда врач ошибается из-за откровенной халатности. Такие преступления должны быть расследованы, а виновных необходимо наказывать.

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По мнению Андрея Коновала, в последние годы уровень недовольства качеством оказанной медпомощи в стране растёт и Следственный комитет реагирует на эту ситуацию.

«СК в каком-то смысле отрабатывает социальный заказ. Чтобы, с одной стороны, кнутом заставить медиков лучше работать, а с другой — предложить разгневанным гражданам удобную мишень для выражения своих эмоций», — считает он.

«Контроль не отрегулирован»

По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, шесть тысяч обращений за весь год — это очень мало.

«По данным Федерального фонда ОМС, из года в год примерно 10% медицинских услуг оказывается с дефектами. И это только то, что эксперты страховых компаний видят по документам, не видя самого пациента. То, с чем имеет дело Следственный комитет, — это маленькая верхушка айсберга», — считает эксперт.

По его словам, под удар попали хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и врачи скорой помощи. Некоторые из них настолько напуганы проверками СК, что готовы уйти из профессии, независимо от того, допускали они какие-либо ошибки или нет.

По словам Саверского, гораздо эффективнее было бы перевести ответственность врачей в рамки административного кодекса (за исключением грубых преступлений, повлекших за собой тяжёлые последствия). Как полагает эксперт, важно также ввести такое наказание, как пожизненное лишение врачебной лицензии за разного рода нарушения. Именно этого зачастую и требуют те пациенты, которые пострадали от рук недобросовестных медиков.

«Регулировать деятельность целой профессии уголовным кодексом — это нонсенс. Медицина связана с массой неопределённостей и сомнений, это факт. Поэтому вся эта неопределённость не может быть неотвратимо наказуема»,— уверен Александр Саверский.

При этом он отмечает, что контроль за врачебной деятельностью абсолютно не отрегулирован ни со стороны законодателей, ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны самих медиков.

«А как результат мы имеем с вами вот такую статистику: за последние годы уровень недоверия к врачам у населения вырос с 35% до 55%. И вот это реально страшно», — констатирует эксперт.



Дело Мисюриной

В 2018 году большой общественный резонанс получило дело врача-гематолога Елены Мисюриной. Специалиста с многолетним стажем обвинили в причинении пациенту смерти по неосторожности из-за неправильно проведённой медицинской манипуляции. В январе прошлого года женщину приговорили к двум годам лишения свободы.

На сторону врача встали её коллеги, пациенты, представители Департамента здравоохранения Москвы. Под влиянием общественности дело отправили на доследование, а приговор в отношении Мисюриной был отменён.

Сама Елена Мисюрина сейчас продолжает работать, хотя фактически всё ещё находится под следствием.

Пока следственные органы и врачебное сообщество спорят о правовых, моральных и профессиональных ошибках, со страшными и порой непоправимыми последствиями сталкиваются пациенты.

В январе подмосковный СК возбудил уголовное дело после смерти девушки-инвалида из-за халатности врачей. В ноябре в Воронеже умерла пенсионерка, которой врачи по ошибке ампутировали ноги. В октябре в Архангельской области был признан виновным врач, из-за ошибки которого пациентка умерла во время операции.