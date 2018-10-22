В Архангельской области врача признали виновным в причинении смерти по неосторожности

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В Архангельской области врача-нейрохирурга признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает Nation News.
В Архангельской области врача признали виновным в причинении смерти по неосторожности
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По имеющимся данным, в августе 2017 года пациентке требовалось устранить болевой синдром позвоночника. Во время операции медик допустил ошибку. Женщина скончалась.

Врач полностью признал вину. Котласский городской суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде ограничения свободы сроком на два года.

Медик также лишён права занимать врачебную должность и заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет, говорится на сайте региональной прокуратуры.

Вердикт ещё не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале передано в полицию дело о смерти мужчины, к которому отказалась ехать скорая.

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