В Архангельской области врача признали виновным в причинении смерти по неосторожности

В Архангельской области врача-нейрохирурга признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает Nation News.

По имеющимся данным, в августе 2017 года пациентке требовалось устранить болевой синдром позвоночника. Во время операции медик допустил ошибку. Женщина скончалась.

Врач полностью признал вину. Котласский городской суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде ограничения свободы сроком на два года.

Медик также лишён права занимать врачебную должность и заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет, говорится на сайте региональной прокуратуры.

Вердикт ещё не вступил в законную силу.

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