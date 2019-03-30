Кадыров пообещал оказать помощь пострадавшему в ДТП на Можайском шоссе мужчине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram пообещал оказать помощь водителю «Нивы» Роману Роменкову, пострадавшему в результате ДТП на Можайском шоссе, предполагаемым виновником которого является водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков.

«По просьбе президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — Аймани Несиевны сообщаю, что фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину «Нива» и оказать иную помощь», — написал он.

В ночь на 25 марта в районе пересечения МКАД и Можайского шоссе в Москве произошла авария с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы».

Как передавал телеканал «360», в результате ЧП погибли находившиеся в отечественном автомобиле 35-летняя Оксана Роменкова, а также её несовершеннолетняя дочь.

Управлявшему «Нивой» 38-летнему Роману Роменкову, отцу семейства, удалось выжить, он получил травмы.

29 марта Джамбеков, сбежавший с места ДТП, явился к представителям правоохранительных органов Чечни после соответствующего обращения к нему Кадырова.