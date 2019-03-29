Прокуратура нашла нарушения в организации питания учеников одной из школ Пермского края

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Прокуратура города Чайковского (Пермский край) нашла нарушения в организации питания учеников школы №2, сообщает URA.RU.
Прокуратура нашла нарушения в организации питания учеников одной из школ Пермского края
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«На пищеблоке обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки», — заявили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В подвале учебного заведения находились две ванны для мытья овощей, но канализация оказалась в неисправном состоянии.

Против предприятия, которое обеспечивало питание школьников, завели дело об административном правонарушении.

Как уточнили в управлении образования администрации Чайковского городского округа, они совместно с родителями контролируют питание учеников.

«В случаях выявления нарушений проводится работа с поставщиками питания по их недопущению. Отметим, что жалоб от родителей и детей на качество питания ни директору школы, ни в управление образования не поступало», — заявили в управлении.

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием в России.

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