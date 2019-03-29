СМИ: Разговоры Абызова прослушивали два года

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Правоохранительные органы начали прослушку разговоров экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова за два года до его ареста, сообщает РБК со ссылкой на источник.
СМИ: Разговоры Абызова прослушивали два года
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — рассказали изданию.

Как отмечается, расшифровки телефонных переговоров Абызова с другим обвиняемым — Николаем Степановым — попали в материалы дела и датируются 2017—2019 годами.

При этом уточняется, что переговоры были записаны спустя пять-семь лет после событий, с которыми связано расследование.

Ранее защита обжаловала арест Михаила Абызова.

Абызову было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

27 марта Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

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