СМИ: Разговоры Абызова прослушивали два года
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- РИА Новости
«В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», — рассказали изданию.
Как отмечается, расшифровки телефонных переговоров Абызова с другим обвиняемым — Николаем Степановым — попали в материалы дела и датируются 2017—2019 годами.
При этом уточняется, что переговоры были записаны спустя пять-семь лет после событий, с которыми связано расследование.
Ранее защита обжаловала арест Михаила Абызова.
Абызову было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
27 марта Басманный суд Москвы заключил его под стражу.