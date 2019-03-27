Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов дал показания по делу о мошенничестве, но не признал вину. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал. Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства», — заявила она.

Ранее в Следственно комитете сообщили, что один из фигурантов дела Абызова Сергей Ильичёв скрылся за границей.

Экс-министр обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Как заявили в СК, Абызов и его соучастники «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность» нескольких регионов России.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин был заблаговременно проинформирован о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра.