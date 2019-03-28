Эксперт прокомментировала превышение нормы потребления сахара россиянами в 2018 году

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Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН прокомментировала превышение нормы потребления сахара россиянами в 2018 году.
Эксперт прокомментировала превышение нормы потребления сахара россиянами в 2018 году
  • ©pixabay.com

«Сахар представляет собой природный антидепрессант. Действительно, он позволяет человеку расслабиться, уйти от проблем, забыть обиды», — заявила она.

По словам диетолога, чтобы победить зависимость от сладкого, нужна альтернатива, люди должны научиться получать удовольствие от других факторов.

«Одним из таких факторов является физическая активность, причём то направление, которое нравится человеку», — пояснила Королёва.

Она добавила, что в этом случае в мозг будет выбрасываться большое количество эндорфинов и побороть потребность в сладком будет гораздо легче.

Ранее сообщалось, что потребление сахара превысило установленную Минздравом норму почти в два раза — 39,4 кг на человека при норме 24 кг.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил предложения по расширению производства полезных продуктов в России.

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