Путин проинформирован о задержании Ишаева
Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- РИА Новости
«Президент проинформирован об этом», — сказал он.
Ранее Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему в качестве меры пресечения домашнего ареста.
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