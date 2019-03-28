Путин проинформирован о задержании Ишаева

Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент проинформирован об этом», — сказал он.

Ранее Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему в качестве меры пресечения домашнего ареста.