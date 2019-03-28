Бывшему губернатору Хабаровского края Ишаеву предъявлено обвинение
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Как уточняется, СК просит суд на два месяца отправить Ишаева под домашний арест.
«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 мая 2019 года», — говорится в сообщении.
Ранее в отношении бывшего главы региона было возбуждено уголовное дело. Как сообщалось, он подозревается в мошенничестве в период работы в региональном представительстве «Роснефти».
Подробнее — в материале RT.