Бывшему губернатору Хабаровского края Ишаеву предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Как уточняется, СК просит суд на два месяца отправить Ишаева под домашний арест.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 мая 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее в отношении бывшего главы региона было возбуждено уголовное дело. Как сообщалось, он подозревается в мошенничестве в период работы в региональном представительстве «Роснефти».

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