Экс-глава Хабаровского края Ишаев стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Ранее сообщалось о его задержании в Москве.

«В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц следователями СКР по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путём денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч. 4 ст. 159 УК России)», — говорится в сообщении ведомства.

СК подтвердил задержание Ишаева.

Ранее стало известно, что в здании правительства Хабаровского края проходят обыски.

Виктор Ишаев был главой Хабаровского края с 1991 по 2009 год. В апреле 2009 года он был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), позже занял пост министра по развитию Дальнего Востока.