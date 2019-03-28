Ишаев доставлен в Басманный суд Москвы

Короткая ссылка
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве, доставлен в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ишаев доставлен в Басманный суд Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

«Обвиняемый Ишаев доставлен в суд», — цитирует её ТАСС.

Ранее Следственный комитет предъявил Ишаеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить