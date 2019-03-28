Ишаев доставлен в Басманный суд Москвы
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве, доставлен в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
«Обвиняемый Ишаев доставлен в суд», — цитирует её ТАСС.
Ранее Следственный комитет предъявил Ишаеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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