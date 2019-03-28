Ишаев доставлен в Басманный суд Москвы

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве, доставлен в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва. «Обвиняемый Ишаев доставлен в суд», — цитирует её ТАСС. Ранее Следственный комитет предъявил Ишаеву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.