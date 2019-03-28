Работники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

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Сотрудники роддома в башкирском Салавате, рассмеявшиеся после слов главного врача медучреждения о размере своих зарплат, в ходе интервью порталу ufa1.ru рассказали о реальном положении дел.

Например, по словам одной из санитарок, после вычета налогов размер её заработной платы составляет менее 12 тыс. рублей.

Кроме того, женщина пожаловалась на сокращение периода отпуска с 42 до 28 дней.

«Просто хочется, чтобы относились по-человечески... Идти нам некуда, везде штат набран. Так что держимся за свою работу», — добавила она.

Как рассказала акушер-гинеколог указанного учреждения, последний раз она получила 61 тыс. рублей. При этом врач подчеркнула, что работала на две ставки, в её графике было восемь ночных дежурств.

«У тех, кто работает на (одну. — RT) ставку, такой зарплаты и близко нет», — добавила собеседница портала.

26 марта сообщалось, что медики роддома в башкирском городе Салават рассмеялись, услышав от руководства официальные данные о размере своих зарплат.

Отмечалось, что, в частности, зарплата неонатологов составляет 66,5 тыс. рублей, младшего медицинского персонала — 21,3 тыс.

Видеозапись их встречи с членом СПЧ Натальей Евдокимовой опубликовал Пятый канал.

Впоследствии стало известно, что прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре Салавата.

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