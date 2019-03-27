Власти Башкирии пообещали уточнить данные об увольнениях из роддома

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Исполняющая обязанности вице-премьера Башкирии Ленара Иванова в беседе с Nation News пообещала уточнить информацию об увольнениях из роддома, сотрудники которого рассмеялись, услышав от главврача официальные данные о своих зарплатах.
Власти Башкирии пообещали уточнить данные об увольнениях из роддома
  • РИА Новости

«Завтра я буду в Салавате и уточню всё, я об этом не знала. Мы раскроем коллективу все наши планы, нормально и доверительно поговорим с коллективом обо всём. Людей заставить невозможно, но пришло время раскрыть все карты, чтобы все понимали, какие впереди планы и трудности», — заявила она.

По её словам, говорилось сразу, что даже если роддом перейдёт в государственную юрисдикцию, то проблемы, в том числе с капремонтом, по мановению волшебной палочки не закончатся.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в перинатальном центре Салавата.

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