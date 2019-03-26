Медики роддома в Башкирии посмеялись над отчётом главврача о зарплатах

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Медики роддома в башкирском городе Салават рассмеялись, услышав от главврача официальные данные о размере своих зарплат. Видеозапись их встречи с членом СПЧ Натальей Евдокимовой опубликовал Пятый канал.
Медики роддома в Башкирии посмеялись над отчётом главврача о зарплатах
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Как сообщается, правозащитница поинтересовалась зарплатами сотрудников учреждения.

«У неонатологов — 66,5 (тысячи рублей. — RT). У акушерок — 35,4. У детских медсестёр — 29,5. У младшего медперсонала — 21,3», — назвала официальные цифры директор.

Сотрудники встретили отчёт овациями и смехом.

По информации канала, врачи этого роддома уже год борются с решением правительства отдать учреждение в концессию, поскольку из-за этого они лишились стажа и льгот.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» глава роддома Альбина Фатыхова назвала смех сотрудников «выступлением на публику». Она также пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах.

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами врачей.

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