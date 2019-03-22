Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Бойко

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В графике российского президента Владимира Путина нет встречи с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.
Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Бойко
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Нет. Не планируется», — заявил Песков, отвечая РИА Новости на вопрос о предполагаемой встрече.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу в Москве с Бойко и Медведчуком.

Отмечается, что в ходе встречи Медведчук заявил, что Россия остаётся для Украины главным торговым партнёром.

В свою очередь, Бойко по итогам встречи с Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что переговоры с Москвой по газу будут продолжены.

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