Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Бойко

В графике российского президента Владимира Путина нет встречи с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

«Нет. Не планируется», — заявил Песков, отвечая РИА Новости на вопрос о предполагаемой встрече.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу в Москве с Бойко и Медведчуком.

Отмечается, что в ходе встречи Медведчук заявил, что Россия остаётся для Украины главным торговым партнёром.

В свою очередь, Бойко по итогам встречи с Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что переговоры с Москвой по газу будут продолжены.