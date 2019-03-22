Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Бойко
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- РИА Новости
«Нет. Не планируется», — заявил Песков, отвечая РИА Новости на вопрос о предполагаемой встрече.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу в Москве с Бойко и Медведчуком.
Отмечается, что в ходе встречи Медведчук заявил, что Россия остаётся для Украины главным торговым партнёром.
В свою очередь, Бойко по итогам встречи с Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что переговоры с Москвой по газу будут продолжены.