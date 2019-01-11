Онищенко прокомментировал появление в России упаковок с девятью яйцами

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал появление в России упаковок с девятью яйцами.
Онищенко прокомментировал появление в России упаковок с девятью яйцами
  • © РИА Новости

«Скорее всего, в данном случае речь идёт о маркетинговом ходе. Расчёт сделан на то, что человек всегда покупал одну упаковку. Было десять, стало девять. Если цена при этом была снижена, то это нормально. Это шаг в сторону потребителя», — заявил он.

Как отметил Онищенко, если цена осталась прежней, то можно говорить о неком лукавстве, хотя с юридической точки зрения считать это обманом нельзя.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН оценил появление в стране упаковок с девятью яйцами.

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