В Союзе потребителей России прокомментировали появление упаковок с девятью яйцами
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«Это традиция достаточно давняя. Продавцы стараются избегать увеличения цифр на ценниках, потому что потребитель это заметит, да и власти не всегда реагируют спокойно на то, что цены идут вверх», — заявил он.
По его словам, это довольно привычный приём производителей.
Со своей стороны, генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин в беседе с Nation News выразил мнение, что упаковка с девятью яйцами не соответствует ни международным, ни российским стандартам.
«Мы видим, что такая ситуация происходит с молоком, крупами, курицей и другими продуктами», — отметил он.
Как отметил эксперт, производитель вправе расфасовывать и по пять, и по одному яйцу, но и потребители должны иметь мнение о репутации такого производителя.
«Регулировать эту ситуацию очень сложно, к сожалению», — добавил он.
Ранее представитель удмуртской птицефабрики «Вараксино» объяснил выпуск упаковок с девятью куриными яйцами.