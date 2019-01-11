В Союзе потребителей России прокомментировали появление упаковок с девятью яйцами

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН прокомментировал появление в стране упаковок с девятью яйцами.

«Это традиция достаточно давняя. Продавцы стараются избегать увеличения цифр на ценниках, потому что потребитель это заметит, да и власти не всегда реагируют спокойно на то, что цены идут вверх», — заявил он.

По его словам, это довольно привычный приём производителей.

Со своей стороны, генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин в беседе с Nation News выразил мнение, что упаковка с девятью яйцами не соответствует ни международным, ни российским стандартам.

«Мы видим, что такая ситуация происходит с молоком, крупами, курицей и другими продуктами», — отметил он.

Как отметил эксперт, производитель вправе расфасовывать и по пять, и по одному яйцу, но и потребители должны иметь мнение о репутации такого производителя.

«Регулировать эту ситуацию очень сложно, к сожалению», — добавил он.

Ранее представитель удмуртской птицефабрики «Вараксино» объяснил выпуск упаковок с девятью куриными яйцами.