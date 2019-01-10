Повреждённый при пожаре завод под Оренбургом восстановят
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«Руководство приняло решение восстанавливать завод, и все (рабочие. — RT) будут задействованы в восстановлении», — сказал Лыков.
Точные сроки не называются.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования составила 7 тыс. кв. м. В результате происшествия никто не пострадал — весь персонал завода был эвакуирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.