В результате пожара в Кемеровской области погибли шесть человек

В результате пожара в одном из частных жилых домов в посёлке городского типа Тисуль в Кемеровской области погибли шесть человек, трое из них — дети.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России по региону. «Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что инцидент произошёл в доме на улице Гагарина. В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двоих подростков при пожаре.