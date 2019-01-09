В результате пожара в Кемеровской области погибли шесть человек
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России по региону.
«Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что инцидент произошёл в доме на улице Гагарина.
В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двоих подростков при пожаре.