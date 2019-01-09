В результате пожара в Кемеровской области погибли шесть человек

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В результате пожара в одном из частных жилых домов в посёлке городского типа Тисуль в Кемеровской области погибли шесть человек, трое из них — дети.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России по региону.

«Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что инцидент произошёл в доме на улице Гагарина.

В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двоих подростков при пожаре.

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