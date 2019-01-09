В результате пожара в Новой Москве погиб человек
Инцидент произошёл в деревне Лапшинка.
«Происходило загорание отдельно стоящей металлической бесхозной бытовки», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 0:10 мск в среду, 9 января.
В результате ЧП погиб человек.
Ранее сообщалось о пожаре в кирпичном здании в Новой Москве.
В сентябре портал «Юга.ру» передавал, что из-за пожара в Лазаревском районе Сочи из здания частной гостиницы были эвакуированы 20 человек.