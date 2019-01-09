В результате пожара в Новой Москве погиб человек

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В столичном ГУ МЧС России сообщили, что при пожаре в металлической бытовке в Новой Москве погиб человек.

Инцидент произошёл в деревне Лапшинка. 

«Происходило загорание отдельно стоящей металлической бесхозной бытовки», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 0:10 мск в среду, 9 января.

В результате ЧП погиб человек.

Ранее сообщалось о пожаре в кирпичном здании в Новой Москве.

В сентябре портал «Юга.ру» передавал, что из-за пожара в Лазаревском районе Сочи из здания частной гостиницы были эвакуированы 20 человек.

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