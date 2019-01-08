В Свердловской области наградят школьника за спасение людей во время пожара
- © pixabay.com
Вместе с братом и сестрой мальчик гостил у бабушки и дедушки в посёлке Южный-2. Рано утром 3 января у дома загорелось крыльцо. Дедушка смог закрыть дверь на горевшую веранду и выбраться из окна на улицу. Спасти остальных из-за полученных травм ему не удалось.
Подросток вывел через окно близких, затем выбрался из дома сам.
Ранее ФАН сообщало, что подростка из Ленинградской области наградили в Совфеде за спасение ребёнка.