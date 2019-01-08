В Свердловской области наградят школьника за спасение людей во время пожара

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В Свердловской области наградят 15-летнего школьника за спасение людей во время пожара, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС по региону.
В Свердловской области наградят школьника за спасение людей во время пожара
  • © pixabay.com

Вместе с братом и сестрой мальчик гостил у бабушки и дедушки в посёлке Южный-2. Рано утром 3 января у дома загорелось крыльцо. Дедушка смог закрыть дверь на горевшую веранду и выбраться из окна на улицу. Спасти остальных из-за полученных травм ему не удалось.

Подросток вывел через окно близких, затем выбрался из дома сам.

Ранее ФАН сообщало, что подростка из Ленинградской области наградили в Совфеде за спасение ребёнка.

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