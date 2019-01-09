В МЧС назвали число спасённых людей за время новогодних каникул

Первый заместитель начальника национального центра управления в кризисных ситуациях Игорь Кутровский заявил, что сотрудники МЧС России за время новогодних каникул спасли более 1,6 тыс. человек.

«В результате своевременных и слаженных действий пожарно-спасательных подразделений МЧС России при реагировании на чрезвычайные ситуации, происшествия, пожары... спасено свыше 1,6 тыс. человеческих жизней», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, за время праздников ведомство зафиксировало две чрезвычайные ситуации, 104 крупных происшествия и более 5,4 тыс. техногенных пожаров.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что российские спасатели за 28 лет оказали помощь более 2 млн человек и ликвидировали более 30 тыс. чрезвычайных ситуаций.