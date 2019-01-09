В Оренбургской области полностью потушили пожар на заводе

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В Оренбургской области спасатели полностью ликвидировали пожар на заводе промышленного цинкования, площадь которого составила 7 тыс. кв. метров. 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Новосергиевского района Александра Лыкова.

«Возгорание на заводе полностью ликвидировано. Сейчас на месте всю ночь будут дежурить спасатели, чтобы избежать нового воспламенения», — сказал он.

Как заявил губернатор региона Юрий Берг, в результате пожара никто не пострадал. По его словам, удалось избежать превышения допустимой концентрации вредных веществ.

Ранее сообщалось, что СК организовал проверку из-за пожара на заводе под Оренбургом.

В декабре URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.

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