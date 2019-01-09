В Оренбургской области полностью потушили пожар на заводе
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу Новосергиевского района Александра Лыкова.
«Возгорание на заводе полностью ликвидировано. Сейчас на месте всю ночь будут дежурить спасатели, чтобы избежать нового воспламенения», — сказал он.
Как заявил губернатор региона Юрий Берг, в результате пожара никто не пострадал. По его словам, удалось избежать превышения допустимой концентрации вредных веществ.
Ранее сообщалось, что СК организовал проверку из-за пожара на заводе под Оренбургом.
В декабре URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.