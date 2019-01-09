СК проводит проверку из-за пожара на заводе под Оренбургом

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Следователи организовали проверку по факту пожара на заводе цинкования в Оренбургской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по Оренбургской области Анжелику Линькову.
СК проводит проверку из-за пожара на заводе под Оренбургом
  • РИА Новости

«Следователи СКР по области находятся на месте происшествия, начата доследственная проверка по признакам статьи УК России о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — сообщила она.

По её словам, в настоящее время следователи проводят опрос руководства и персонала завода.

После полной ликвидации возгорания они приступят к осмотру места ЧП.

Ранее сообщалось, что на заводе в Оренбургской области ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила около 7 тыс. кв. метров.

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