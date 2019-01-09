СК проводит проверку из-за пожара на заводе под Оренбургом
- РИА Новости
«Следователи СКР по области находятся на месте происшествия, начата доследственная проверка по признакам статьи УК России о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — сообщила она.
По её словам, в настоящее время следователи проводят опрос руководства и персонала завода.
После полной ликвидации возгорания они приступят к осмотру места ЧП.
Ранее сообщалось, что на заводе в Оренбургской области ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила около 7 тыс. кв. метров.