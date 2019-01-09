СК проводит проверку из-за пожара на заводе под Оренбургом

Следователи организовали проверку по факту пожара на заводе цинкования в Оренбургской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по Оренбургской области Анжелику Линькову.

«Следователи СКР по области находятся на месте происшествия, начата доследственная проверка по признакам статьи УК России о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — сообщила она.

По её словам, в настоящее время следователи проводят опрос руководства и персонала завода.

После полной ликвидации возгорания они приступят к осмотру места ЧП.

Ранее сообщалось, что на заводе в Оренбургской области ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила около 7 тыс. кв. метров.