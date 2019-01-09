Открытое горение на заводе под Оренбургом ликвидировано

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области, сообщил глава Новосергиевского района Александр Лыков.

«На данный момент открытое горение ликвидировано, языков пламени нет, спасатели проводят проливку конструкций. Предположительно, через час ожидаем полной ликвидации возгорания», — цитирует Лыкова РИА Новости.

По его словам, персонал предприятия не пострадал, все эвакуировались самостоятельно.

Лыков предположил, что возгорание могло возникнуть из-за нарушения в технологических процессах.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 7 тыс. кв. метров.