Открытое горение на заводе под Оренбургом ликвидировано
«На данный момент открытое горение ликвидировано, языков пламени нет, спасатели проводят проливку конструкций. Предположительно, через час ожидаем полной ликвидации возгорания», — цитирует Лыкова РИА Новости.
По его словам, персонал предприятия не пострадал, все эвакуировались самостоятельно.
Лыков предположил, что возгорание могло возникнуть из-за нарушения в технологических процессах.
Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 7 тыс. кв. метров.