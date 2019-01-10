СК возбудил дело после пожара на заводе в Оренбургской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования. Об этом говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

«Вчера вечером загорелась сушильная печь цеха горячего цинкования в селе Покровка. В результате пожара на площади 7 тыс. кв. м повреждено здание», — рассказали в СК.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК России).

В настоящее время изъяты записи с камер наблюдения, изучаются списки работников, проходивших по электронным пропускам.

Как заявил губернатор региона Юрий Берг, в результате пожара никто не пострадал. По его словам, удалось избежать превышения допустимой концентрации вредных веществ.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.