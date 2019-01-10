В Госдуме прокомментировали включение в льготный перечень набора для введения инсулина
- РИА Новости
«Это очень серьёзный положительный шаг, потому что больных сахарным диабетом у нас много. Тот факт, что теперь они будут бесплатно получать амбулаторный набор, обязательно положительно скажется на сохранении здоровья граждан», — отметил депутат.
По его словам, необходимо и дальше разрабатывать законы о льготном медицинском обеспечении.
«Больных людей и лечащихся амбулаторно необходимо обеспечивать лекарственными средствами бесплатно, за счёт страховки. Это решило бы большой комплекс вопросов», — сказал Тумусов.
Ранее в список медицинских изделий, предоставляемых бесплатно по рецепту, включили амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы.